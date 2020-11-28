مدافع الأهلي ينتقد مدير منتخب مصر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أبدى ياسر ابراهيم لاعب الاهلي سعادته عقب تحقيق الاحمر لقب بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال ياسر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: الزمالك لم يهدر فرصة محققة أو انفراد، خط دفاع الأهلي كان في كامل تركيزه.

وتابع: "هدف الزمالك في مرمى الأهلي جاء من "هفوة" لكن في النهاية نجحنا في حسم اللقب".

وأشار: "أقول لمدير المنتخب "مينفعش تتكلم على لاعب بطريقة غير جيدة". 

وأتم: "احترم وجهة نظر حسام البدري في عدم الانضمام لمنتخب مصر لكن من حقي أن أطمح في اللعب بقميص منتخب بلدي".

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