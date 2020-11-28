مدافع الأهلي ينتقد مدير منتخب مصر

أبدى ياسر ابراهيم لاعب الاهلي سعادته عقب تحقيق الاحمر لقب بطولة دوري ابطال افريقيا.





وقال ياسر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: الزمالك لم يهدر فرصة محققة أو انفراد، خط دفاع الأهلي كان في كامل تركيزه.





وتابع: "هدف الزمالك في مرمى الأهلي جاء من "هفوة" لكن في النهاية نجحنا في حسم اللقب".





وأشار: "أقول لمدير المنتخب "مينفعش تتكلم على لاعب بطريقة غير جيدة".





وأتم: "احترم وجهة نظر حسام البدري في عدم الانضمام لمنتخب مصر لكن من حقي أن أطمح في اللعب بقميص منتخب بلدي".



