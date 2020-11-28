أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

هنئ أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النادي الأهلي عقب الفوز على الفارس الأبيض في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكتب أحمد مرتضى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الحمد لله... كل الظروف كانت ضد الزمالك ومبروك للنادي الأهلي".





وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.





وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.



