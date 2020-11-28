أول قرار من جهاز الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة اليوم السبت بعد ‏انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة وانتهت بفوز الفريق ‏بهدفين مقابل هدف وتتويجه رسيمًا بلقب دوري أبطال إفريقيا.‏

وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف مرانه مساء يوم الأحد المقبل.‏

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا ‏للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 ‏وحتى 11 فبراير من العام المقبل.‏

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