خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك

قال خالد الغندور عبر فيديو بثه على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أبارك للأهلي وحظ اوفر لنادي الزمالك وأقول لجماهير الأبيض عليكم أن تفخروا بهذا الفريق قدم كل ما عليه في كرة القدم.









وشدد:"هناك العديد من الغيابات عبد الشافي والونش وإسلام جابر لا يلعب في مركز الظهير وهو جناح في الأصل كما يغيب عن الزمالك وأوباما وعبد الله جمعة ومحمد أوناجم".





وأضاف: "استطاع لاعبين القلعة البيضاء تقديم مباراة كبيرة وكان الأكثر استحواذا وكل احصائيات كرة القدم تقول أن الزمالك اكثر استحواذا واكثر في الركنيات والفرص على المرمى وركلة جزاء مليون في المائة لأشرف بن شرقي ومصطفى غوربال لم يذهب لها أو يشاهدها والزاوية واضحة للجميع".





وواصل : "هدف أفشة أكثر من رائع، ولو كان فيه وقت كان الزمالك أدرك التعادل، والظروف كانت ضد الزمالك قبل المباراة وغاب عنه 3 من اللاعبين الأساسيين ومع ذلك قدم مباراة كبيرة وكان هناك سيطرة على وسط الملعب وفرصة حقيقية لحسين الشحات".





وتابع: "وهذه كرة القدم ولكن الكرة غدارة كان سهل جدا الوصول لمرمى النادي الأهلي أكثر من مرة، ولكن هذه هي الكرة، وفي النهاية كرة القدم لا تعترف الا بالنتيجة راحت للأهلي واللي هتؤدي انه يتأهل لكأس العالم للاندية".





واستكمل: "هذه المباراة لا تعبر عن السيطرة الكاملة للزمالك على مجريات المباراة اول ربع ساعة كانت سيطرة للأهلي ثم اختفى وكانت السيطرة للزمالك في كل مجريات المباراة".





استرسل: "كان هناك أمل كلير للفرح اليوم والذهاب لكاس العالم للاندية ولكن قدر الله وما شاء فعل وزي ما فرحتوا بالسوبر المصري ومباراة الدوري وغيركم زعل وهذه هي الكرة غدارة".





واختتم: "جميع لاعبي الزمالك كانوا محترمين يكفي كان فيه ركلة جزاء صحيحة ولم يفتعلوا مشاكل، وشكرا يا رجالة الزمالك تحديت كل الظروف حاولتوا تجيبوا الكرة وتفرحوا جمهوركم ولكن الكرة مكسب وخسارة".