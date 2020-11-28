آخرهم باتشيكو.. مدربون خسروا لقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك





وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ الزمالك الذي يخسر فيها لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد عامي 1994، 2016، بينما سبق وحصد الفريق الأبيض لقب البطولة القارية 5 مرات سابقة أعوام 1984، 1986 1993، 1996، 2002 ويحتل المرتبة الثانية في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب خلف الأهلي صاحب الـ9 ألقاب بالبطولة.





وأصبح المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو ثالث مدرب يخسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك عبر تاريخ مشاركات الفريق بالبطولة القارية حيث سبقه مدربين وصلوا للنهائي القاري وفشلوا في التتويج باللقب هم:-





- ألفريد ريدل:





فشل المدرب النمساوي ألفريد ريدل في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك حيث قاد الفريق للصعود لنهائي البطولة القارية عام 1994 وملاقاة فريق الترجي، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، ونال الفارس الأبيض هزيمة قاسية أمام بطل تونس 3-1.





- مؤمن سليمان:





المدرب المصري مؤمن سليمان قاد فريق الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 وخسر أمام ماميلودي صنداونز في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا 3-0، وفاز عليه بهدف دون رد في مباراة الإياب لكن النتيجة لم تكن كافية لتتويج الفريق الأبيض بلقب البطولة، ليحصد صنداونز اللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

فشل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، في قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر الفريق الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في نهائي البطولة القارية.