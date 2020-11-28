آخرهم باتشيكو.. مدربون خسروا لقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
باتشيكو
باتشيكو
علاء خليف
Advertisements
فشل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، في قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر الفريق الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في نهائي البطولة القارية.

وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ الزمالك الذي يخسر فيها لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد عامي 1994، 2016، بينما سبق وحصد الفريق الأبيض لقب البطولة القارية 5 مرات سابقة أعوام 1984، 1986 1993، 1996، 2002 ويحتل المرتبة الثانية في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب خلف الأهلي صاحب الـ9 ألقاب بالبطولة.

وأصبح المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو ثالث مدرب يخسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك عبر تاريخ مشاركات الفريق بالبطولة القارية حيث سبقه مدربين وصلوا للنهائي القاري وفشلوا في التتويج باللقب هم:-

- ألفريد ريدل:

فشل المدرب النمساوي ألفريد ريدل في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك حيث قاد الفريق للصعود لنهائي البطولة القارية عام 1994 وملاقاة فريق الترجي، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، ونال الفارس الأبيض هزيمة قاسية أمام بطل تونس 3-1.

- مؤمن سليمان:

المدرب المصري مؤمن سليمان قاد فريق الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 وخسر أمام ماميلودي صنداونز في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا 3-0، وفاز عليه بهدف دون رد في مباراة الإياب لكن النتيجة لم تكن كافية لتتويج الفريق الأبيض بلقب البطولة، ليحصد صنداونز اللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

أخبار تهمك

الأهلي يتفوق على ريال مدريد عقب التتويج الإفريقي

منذ ساعة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من جهاز الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

صابرين لـ أديب: "بكلمك من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي"

منذ ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»