انجاز غير مسبوق لـ"بيبو".. 3 رؤساء حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علاء خليف
Advertisements
حقق النادي الأهلي أول ألقابه الإفريقية في عهد مجلس محمود الخطيب الرئيس الحالي للقلعة الحمراء، بعد تتويج الفريق بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك في نهائي البطولة مساء الجمعة.

محمود الخطيب حقق مع الأهلي 6 بطولات منذ توليه رئاسة النادي عام 2017 وحتي الآن، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز 3 مرات مواسم 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020، كما توج مع الفريق بكأس السوبر المحلي مرتين، قبل أن يحقق لقبه الإفريقي الأول هذا العام على حساب الزمالك بالفوز عليه 2-1.

وانضم محمود الخطيب لقائمة رؤساء النادي الأهلي الذين حصدوا لقب دوري أبطال إفريقيا وهم:-

- صالح سليم:

الرئيس التاريخي للأهلي وواحد من أبرز رموز القلعة الحمراء صالح سليم تولى رئاسة النادي عام 1980 واستمر 8 سنوات، قبل عودته لتولي مقاليد الحكم بالنادي في ولاية ثانية عام 1992 واستمر حتي 2002، وحقق الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا في عهده 3 مرات، الأولى عام 1982 على حساب أشانتي كوتوكو بطل غانا، والثانية عام 1987 على حساب فريق الهلال السوداني، والثالثة عام 2001 على حساب ماميلودي صنداونز.

- حسن حمدي:

يعد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق والذي تولي رئاسة النادي في الفترة من 2002 حتي 2014 أكثر رؤساء القلعة الحمراء تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق الفريق الأحمر لقب البطولة في عهده 5 مرات، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، كما أنه أكثر الرؤساء حصدا للبطولات المحلية والقارية مع المارد الأحمر حيث توج مع الفريق بـ29 بطولة تقريبا.

- محمود الخطيب:

آخر المنضمين لقائمة رؤساء الأهلي المتوجين بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفريق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في عهده، عقب الفوز على الزمالك 2-1 في نهائي البطولة مساء الجمعة، وسبق وحقق "الخطيب" لقب دوري الأبطال كلاعب مع المارد الأحمر عامي 1982، 1987، وفاز باللقب عندما كان عضوا بمجلس الإدارة عام 2001، وحقق اللقب الإفريقي عندما كان نائبًا لرئيس النادي السابق حسن حمدي أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ويعد هذا انجاز غير مسبوق لم يحققه أي شخص قبل "بيبو".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب صالح سليم دوري ابطال افريقيا حسن حمدي بطولات محمود الخطيب بطولات الأهلي الأهلي

أخبار تهمك

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ ساعة

بعد تتويجه الإفريقي.. الأهلي يُهدد عرش ريال مدريد الإسباني

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ 38 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية.. أديب: "مش هنخلص"

منذ أقل من ساعتين

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة و نصف

وفاة أول نائب بالبرلمان متأثرًا بكورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي ضد الترجي.. محمود الخطيب يحلم بالتتويج من "الكرسي الرابع"

كشف حساب محمود الخطيب في "سنة أولي" رئاسة الأهلي

مقارنة شاملة بين ما حققه "الخطيب" و"طاهر" لفريق الكرة بالأهلي في "سنة أولي رئاسة"

"التغيير خسرنا كتير".. 10 مدربين للأهلي في 4 سنوات والمُحصلة "9 بطولات"

بالأرقام.. مجلس محمود الخطيب بين الإنجازات والإخفاقات في سنة أولي رئاسة بالأهلي

سنة أولى رئاسة.. انجازات الخطيب في الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

12:18 ص

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»