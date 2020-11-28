انجاز غير مسبوق لـ"بيبو".. 3 رؤساء حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي





محمود الخطيب حقق مع الأهلي 6 بطولات منذ توليه رئاسة النادي عام 2017 وحتي الآن، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز 3 مرات مواسم 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020، كما توج مع الفريق بكأس السوبر المحلي مرتين، قبل أن يحقق لقبه الإفريقي الأول هذا العام على حساب الزمالك بالفوز عليه 2-1.





وانضم محمود الخطيب لقائمة رؤساء النادي الأهلي الذين حصدوا لقب دوري أبطال إفريقيا وهم:-





- صالح سليم:





الرئيس التاريخي للأهلي وواحد من أبرز رموز القلعة الحمراء صالح سليم تولى رئاسة النادي عام 1980 واستمر 8 سنوات، قبل عودته لتولي مقاليد الحكم بالنادي في ولاية ثانية عام 1992 واستمر حتي 2002، وحقق الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا في عهده 3 مرات، الأولى عام 1982 على حساب أشانتي كوتوكو بطل غانا، والثانية عام 1987 على حساب فريق الهلال السوداني، والثالثة عام 2001 على حساب ماميلودي صنداونز.





- حسن حمدي:





يعد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق والذي تولي رئاسة النادي في الفترة من 2002 حتي 2014 أكثر رؤساء القلعة الحمراء تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق الفريق الأحمر لقب البطولة في عهده 5 مرات، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، كما أنه أكثر الرؤساء حصدا للبطولات المحلية والقارية مع المارد الأحمر حيث توج مع الفريق بـ29 بطولة تقريبا.





- محمود الخطيب:





آخر المنضمين لقائمة رؤساء الأهلي المتوجين بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفريق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في عهده، عقب الفوز على الزمالك 2-1 في نهائي البطولة مساء الجمعة، وسبق وحقق "الخطيب" لقب دوري الأبطال كلاعب مع المارد الأحمر عامي 1982، 1987، وفاز باللقب عندما كان عضوا بمجلس الإدارة عام 2001، وحقق اللقب الإفريقي عندما كان نائبًا لرئيس النادي السابق حسن حمدي أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ويعد هذا انجاز غير مسبوق لم يحققه أي شخص قبل "بيبو".





حقق النادي الأهلي أول ألقابه الإفريقية في عهد مجلس محمود الخطيب الرئيس الحالي للقلعة الحمراء، بعد تتويج الفريق بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك في نهائي البطولة مساء الجمعة.