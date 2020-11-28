تعرف على كشف حساب مرتضي منصور مع الزمالك بعد خسارة بطولة إفريقيا في 2020

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب هزيمته بثنائية مقابل هدف أمام الأهلي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقدم الأهلي في الشوط الأول عن طريق عمرو السولية قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا في الشوط ذاته، لينهي محمد مجدي أفشة المباراة لصالح المارد الأحمر في الوقت القاتل.





بهذا الفوز حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقبه التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، بينما فشل الأبيض في معانقة الأميرة السمراء السادسة.





كشف حساب مرتضي منصور مع الزمالك بعد خسارة بطولة إفريقيا في 2020

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي، كشف حساب مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء مع الزمالك بعد خسارة بطولة إفريقيا في 2020 وإليكم التفاصيل:-





أحرز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع مرتضى منصور عدد 11 لقب على مستوى كرة القدم، جاءت جميعها كالآتي:-





- الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015

- 5 ألقاب كأس مصر

- بطولتين لـ كأس السوبر المحلي

- بطولة كأس السوبر المصري السعودي

- بطولة كأس الكونفيدرالية

- بطولة كأس السوبر الإفريقي.



