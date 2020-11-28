موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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توج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.

واحتضن ملعب القاهرة الدولي المباراة النهائية التي جمعت بين الأهلي والزمالك في نهائي القرن الإفريقي.

افتتح التسجيل لمصلحة الأهلي عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، ثم تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن محمد مجدي أفشة من إطلاق رصاصة الرحمة في شباك الزمالك وتسجيل الهدف الثاني وهدف اللقب في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي في القاهرة
وكان نادي نهضة بركان قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نادي بيراميدز.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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