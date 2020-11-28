إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن وجود النادي الأهلي دائما فى مقدمة الوصول للمباريات والبطولات الكبري.

وقال حسن فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "هدف أفشة أكثر من رائع، وجاء بعد اجتهاده والاهلي نجح فى فرض السيطرة على وسط الملعب خاصة بعد الاندفاع الهجومي للزمالك فى بداية الشوط الثاني".

وأضاف: "لم يكن للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بصمة على الإطلاق فى المباراة واللاعبين قدموا أداء رجولي والفوز يحسب لهم وليس للمدرب الجنوب أفريقي".

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة  الدولي.

وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم العاشر من ديسمبر المقبل.

أخبار تهمك

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ 39 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ 36 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد تتويجه الإفريقي.. الأهلي يُهدد عرش ريال مدريد الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

بعد فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية.. أديب: "مش هنخلص"

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

12:18 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»