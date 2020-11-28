إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن وجود النادي الأهلي دائما فى مقدمة الوصول للمباريات والبطولات الكبري.





وقال حسن فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "هدف أفشة أكثر من رائع، وجاء بعد اجتهاده والاهلي نجح فى فرض السيطرة على وسط الملعب خاصة بعد الاندفاع الهجومي للزمالك فى بداية الشوط الثاني".





وأضاف: "لم يكن للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بصمة على الإطلاق فى المباراة واللاعبين قدموا أداء رجولي والفوز يحسب لهم وليس للمدرب الجنوب أفريقي".





وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.





وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم العاشر من ديسمبر المقبل.



