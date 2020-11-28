ريهام سعيد تدعم الزمالك بعد خسارته أمام الأهلي في لقاء القمة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الاعلامية ريهام سعيد، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهرت ريهام سعيد، في الصورة باطلالة بيضاء، وموجود علي الصورة شعار نادي الزمالك، معلنة دعمها لنادي الزمالك بعد خسارته في لقاء القمة مع النادي الاهلي مقابل 2 – 1 لفوز الاهلي.

وعلقت ريهام سعيد علي الصورة قائلة: "الزمالك استحق الفوز عن جداره.مدرب الله يسامحه.ايه اللي خرجك يا شيكا؟".

و جاءت التعليقات من قبل المتابعين علي الصورة، ما بين "نصيب للاسف، مبروك للاهلي، حقيقي عمل ماتش ممتاز".

نجح النادي الأهلي في الفوز بنتيجة 2-1 على نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام. واستطاع موسيماني في تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.

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ريهام سعيد دوري ابطال افريقيا الاعلامية ريهام سعيد

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