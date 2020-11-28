الدرندلي يكشف سر فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، السر عن وراء فوز المارد الأحمر هو روح اللاعبين للحصول على اللقب بعد الوصول مرتين للمباراة النهائية لكن لم يكن هناك توفيق للتتويج بلقب.









وقال الدرندلي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "مبروك لكل أهلاوي الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة، والمشاركة فى كأس العالم للأندية ونادي الزمالك قدم مباراة كبيرة للغاية".









وأضاف: "السر وراء الفوز هو خبرة النادي الأهلي والروح وإصرار اللاعبين حسمت المباراة وهذا اللقاء كان خارج الحسابات وكنت أشعر بالقلق حتي الدقيقة الأخيرة".









وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.





وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.









وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.











