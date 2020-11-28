بدر بانون: فخور بالوجود مع اللاعبين في هذه اللحظات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الشديدة بتتويج الأهلي، بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وقال بانون إنه سعيد للغاية بتتويج النادي الأهلي باللقب، مؤكدًا أنه فخور بالوجود مع اللاعبين في هذه اللحظات.

ووعد بانون جماهير النادي الأهلي ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وزملائه اللاعبين، من أجل الفوز بكل الألقاب.

وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق الألقاب مع النادي الأهلي، بعد انتقاله رسميًّا إلى صفوف الفريق.



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