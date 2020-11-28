محمد يوسف: الأهلي يستحق اللقب الأفريقي..ومبروك للخطيب واللاعبين والجماهير التاسعة

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز أن النادي الأهلي استحق الفوز عن جدارة واستحقاق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.





وقال يوسف المتوج ببطولة دوري الأبطال مع الاهلي كمديرا فنيا عام 2013 أن روح الفانلة الحمراء والتحدي والإصرار كانت عوامل رئيسية في تتويج الأهلي بالاميرة الأفريقية.





واوضح يوسف أن المباريات النهائية دائما ما تكون فرص التسجيل فيها قليلة بسبب الضغط العصبي وكذلك خطط المدربين وأن الفريق الذي يستطيع استغلال الفرص هو من يتوج باللقب وهو ما فعله الاهلي.





وأضاف المدير الفني للبنك الاهلي ان موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي نجح في قراءة الاهلي سريعا وقدم مباريات جيدة مثل لقاء الوداد المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة ذهابا وإيابا.





وأشار يوسف إلى ان الأهلي نجح الخروج من المباراة بالنتيجة التي تمنحه اللقب وهو ما يعد نجاحا للاعبين والجهاز الفني موجها رسالته للاعبين والجهاز الفني اننهم كانوا علىى قدر المسئولية وأوفوا بالوعدد الذي قطعوه على انفسهم وتمكنوا من رسم البسمة على جماهير الاهلي التي تستحق الفرحة الكبيرة. لتحقيق مركز جيد.





واختتم يوسف تصريحاته بأن الاهلي كعادته سيفرح لوقت قصير لكن العجلة ستستمر من اجل حصد مزيد من البطولات حيث أن الاهلي لديه بطولة كأس مصر والسوبر الأفريقي وكأس العالم للاندية التي يتطلع خلالها

وكان الأهلي قد توج بالبطولة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف.