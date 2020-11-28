أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أهدي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا لجماهير النادي، فيما وجه إشادة كبيرة بما قدمه اللاعبون خلال مباراة النهائي التي تغلب فيها الفريق على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال موسيماني: «أشكر الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي على منحي هذه الفرصة التي سمحت لي بالفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية، كما أشكر الجماهير التي دعمتني بشدة وكانت شريكا في هذه النجاحات».

وأكد أن اللاعبين تحلوا بالشخصية القوية، خلال المباراة خاصة أنهم واجهوا خصما قويا، مشيرا إلى أنه قام بتوجيه اللاعبين بين الشوطين؛ للتأكيد على ضرورة تقديم أداء أفضل، وهو ما ساعد في تراجع الزمالك.

وأشاد موسيماني بالهدف الذي سجله محمد مجدي أفشة، والفرصة التي لاحت لحسين الشحات وارتدت من القائم.

وأكمل: «سعداء للغاية باللفوز باللقب الإفريقي، ولدينا طموحات كبيرة في كأس العالم للأندية، ولكن قبل ذلك لدينا بطولات عديدة ننافس عليها خاصة كأس مصر وبطولة السوبر الإفريقي».

وأشار موسيماني إلى أن الفريق سيعمل مباشرة على التجهيز للمنافسات المقبلة من أجل الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق، وذلك من أجل إسعاد الجماهير التي تمنى أن تعود إلى المدرجات، وأن ينتهى فيروس كورونا في القريب العاجل ليتم السماح لها بالتواجد خلف الفريق.



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