فيفا يهنئ الأهلي ببطولة إفريقيا

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النادي الأهلي، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.





وقال «فيفا» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الأهلي أحد أكثر الأندية التي تمتلك مشجعين شغوفين في العالم، يحقق اللقب الإفريقي، أفشة أحرز هدفا قاتلا ضد الغريم التقليدي الزمالك، ليصبح الأهلي بطلًا لإفريقيا برقم قياسي، ويصل إلى البطولة التاسعة في تاريخه، ويتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية».





وأضاف: «تهانينا للنادي الأهلي، ولجماهير القلعة الحمراء، نراكم في كأس العالم للأندية».





وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.











