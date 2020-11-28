رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

وجه محمود الخطيب رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة.





وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح القتالية، على مدار المباراة، وأكد أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.‏





وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كل عناصر منظومة الفريق على مواصلة المسيرة، وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏











