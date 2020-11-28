أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28-11-2020

أستقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 28-11-2020، بعد تراجعات بقيمة 3 جنيه على اثر هبوط السعر العالمبي بنسبة 2% في تعاملات الأمس

أسعار الذهب اليوم السبت 28-11-2020

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 786 جنيهً.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 673 جنيهًا،

وسعر الجرام عيار 24 نحو 900 جنيه،

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيهات.