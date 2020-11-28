أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستنتهي في إبريل 2021، ويجب بعدها أن يتحول إلى فيروس عادي يتم علاجه.


وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن فيروس كورونا سيظل مستمر معنا، ولكن الفكرة في تحويله إلى فيروس عادي يتم علاجه مثل باقي الفيروسات.

وتابع:"دخلنا في الموجة الثانية لفيروس كورونا منذ بداية شهر نوفمبر، ولكن الإصابات ما زالت منخفضة"، مشيرًا إلى أن بيان الصحة يرصد جزء من إصابات فيروس كورونا في البلد.

ولفت إلى أن نسبة الوفيات تشير إلى مدى جاهزية المنظومة الصحية، متابعًا: "لدينا بروتوكولات جاهزة للحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة، ووزارة الصحة مستعدة للحالات الحادة".


اقرأ أيضًا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

أخبار تهمك

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع عصام الحضري

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم جوهرة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ أقل من ساعة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

سرس الليان يتعاقد مع ظهير أيمن البنك الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

03:42 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

11:08 ص

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»