أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

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أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستنتهي في إبريل 2021، ويجب بعدها أن يتحول إلى فيروس عادي يتم علاجه.





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن فيروس كورونا سيظل مستمر معنا، ولكن الفكرة في تحويله إلى فيروس عادي يتم علاجه مثل باقي الفيروسات.



وتابع:"دخلنا في الموجة الثانية لفيروس كورونا منذ بداية شهر نوفمبر، ولكن الإصابات ما زالت منخفضة"، مشيرًا إلى أن بيان الصحة يرصد جزء من إصابات فيروس كورونا في البلد.



ولفت إلى أن نسبة الوفيات تشير إلى مدى جاهزية المنظومة الصحية، متابعًا: "لدينا بروتوكولات جاهزة للحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة، ووزارة الصحة مستعدة للحالات الحادة".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

