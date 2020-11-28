طارق الشناوي: "لو لم أكن أهلاويا لتمنيت أن أكون أهلاويا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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عبر الناقد السينمائي المصري " طارق الشناوي " عن سعادته بفوز فريق الأهلي على فريق الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب " الشناوي " عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهنئا جمهور الأهلي: "لو لم أكن أهلاويا لتمنيت أن أكون أهلاويا...بس خلاص".


منذ قليل توج الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك بعدما حقق الفوز على منافسه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائ البطولة.

الأهلي تقدم بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 5 وتعادل شيكابالا بهدف رائع في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 86 نجح محمد مجدي أفشة في إحراز الهدف الثاني للأهلي من تصويبة صاروخية
طارق الشناوي: "لو لم أكن أهلاويا لتمنيت أن أكون أهلاويا
طارق الشناوي: "لو لم أكن أهلاويا لتمنيت أن أكون أهلاويا

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طارق الشنناوي دوري ابطال افريقيا الناقد طارق الشناوي

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