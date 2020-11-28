بعد تتويجه الإفريقي.. الأهلي يُهدد عرش ريال مدريد الإسباني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:24 ص
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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أضاف النادي الأهلي لقبًا جديدًا لسجل بطولاته القارية بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2/1 في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.


وعزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية حصدًا للقب دوري أبطال إفريقيا في التاريخ بعدما توج باللقب القاري للمرة التاسعة، ويأتي غريمه الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب متساويا مع مازيمبي الكونغولي.


ورفع النادي الأهلي رصيد ألقابه القارية إلى 21 لقبًا ويعد الأكثر حصدًا للبطولات القارية في القارة السمراء بواقع (9 ألقاب لدورى الأبطال و4 لأبطال الكؤوس و6 بالسوبر ولقب بكل من الكونفدرالية والأفروآسيوى).


ويأتي الأهلي في المرتبة الثانية بقائمة أكثر الأندية حصدًا للبطولات القارية في العالم بعد ريال مدريد الإسباني والذي يتصدر القائمة برصيد 26 لقبًا، وقلص المارد الأحمر الفارق بينه والعملاق الإسباني إلى 5 ألقاب فقط.


ويمتلك الفريق الأهلاوي لحصد بطولة قارية أخري خلال الشهر المقبل عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر، وحال تتويجه باللقب سيصبح الفارق بينه وريال مدريد 4 ألقاب قارية فقط ويقترب من تحطيم رقم الفريق الإسباني.


الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة للمرة السادسة في تاريخه، والمقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر فبراير المقبل.

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