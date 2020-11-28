رامي ربيعة يكشف سر استبعاده من المشاركة مع الأهلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة وغالية على جميع اللاعبين.

وقال ربيعة، إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديًا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، مؤكدًا أنهم نجحوا في تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.

وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة في مسيرته مع الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.

وأوضح أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، والمرحلة القادمة سيركز الجميع على حصد لقب بطولتي كأس مصر والسوبر الإفريقي.

وأشار ربيعة إلى أنه تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية كانت وراء ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي، وكان يحتاج لبعض الوقت من أجل التعافي والعودة للمباريات، موضحًا أن بيتسو موسيماني المدير الفني يعتمد عليه بشكل أكبر في مركز المساك، لكنه أيضا يلعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والوسط المدافع، مشيرا إلى أنه يسعى لإثبات ذاته والمشاركة بصفة أساسية خلال الفترة القادمة.

وهنأ ربيعة جماهير الأهلي بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد، من أجل الفوز بكل البطولات القادمة.

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