بعد خسارة الزمالك.. أديب: "وتستمر الاحزان"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي عمرو أديب عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات "تويتر"، على خسارة نادي الزمالك أمام الأهلي في بطولة نهائي أفريقيا.

وكتب "أديب": عبر حسابه، "محدش يقولى لعبنا أحسن وأوحش كل حاجة بتتننسي وبتفضل النتيجة. بصراحة كانوا لازم يحسبوا جول شيكا بتلاته وكنا خلصنا، مبروك للأهلي وبالتحديد المدرب هو البطل. وتستمر الأحزان لسنوات وسنوات".

هذا، وتوج الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك بعدما حقق الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائ البطولة.

الأهلي تقدم بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 5 وتعادل شيكابالا بهدف رائع في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 86 نجح محمد مجدي أفشة في إحراز الهدف الثاني للأهلي من تصويبة صاروخية.

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