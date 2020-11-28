احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)

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احتفل المئات من جماهير نادي الأهلي بمحافظة بني سويف، بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بستاد القاهرة.





ورصدت "بوابة الفجر" احتفالات جماهير النادي الأهلي بمركز الفشن، جنوب بني سويف، التي خرجت للشوارع الرئيسية، فور إطلاق الحكم الجزائري مصطفى غربال، صافرة نهاية اللقاء، مرددين هتافات: "أووووو فريق كبير فريق عظيم.. أديله عمري وبرضو قليل".





وفي مدينة بني سويف، احتفلت جماهير الأهلي داخل شارع صلاح سالم حاملين أعلام النادي الأهلي وأشعلوا وأشعلوا الألعاب النارية مرددين الهتافات، وأطلق قائدوا السيارات "الكلاكسات" بمنطقة الكورنيش بفوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية بالفوز على نادي الزمالك.





كما خرجت جماهير النادي الأهلي بمدينة إهناسيا، التي خرجت للشوارع الرئيسية، فور إطلاق الحكم الجزائري مصطفى غربال، صافرة نهاية اللقاء، مرددين الهتافات لفريقها "أووووو أهلاوي".





وجرت احداث المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وأنتهت بفوز الأهلي بهدفين سجلهما لاعبيه عمرو السولية، في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بينما أحرز هدف الزمالك قائده محمود عبدالرازق "شيكابلا" في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليتوج الأهلي باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه.