احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:23 ص
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
احتفل المئات من جماهير نادي الأهلي بمحافظة بني سويف، بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بستاد القاهرة.


ورصدت "بوابة الفجر" احتفالات جماهير النادي الأهلي بمركز الفشن، جنوب بني سويف، التي خرجت للشوارع الرئيسية، فور إطلاق الحكم الجزائري مصطفى غربال، صافرة نهاية اللقاء، مرددين هتافات: "أووووو فريق كبير فريق عظيم.. أديله عمري وبرضو قليل".


وفي مدينة بني سويف، احتفلت جماهير الأهلي داخل شارع صلاح سالم حاملين أعلام النادي الأهلي وأشعلوا وأشعلوا الألعاب النارية مرددين الهتافات، وأطلق قائدوا السيارات "الكلاكسات" بمنطقة الكورنيش بفوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية بالفوز على نادي الزمالك.


كما خرجت جماهير النادي الأهلي بمدينة إهناسيا، التي خرجت للشوارع الرئيسية، فور إطلاق الحكم الجزائري مصطفى غربال، صافرة نهاية اللقاء، مرددين الهتافات لفريقها "أووووو أهلاوي".


وجرت احداث المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وأنتهت بفوز الأهلي بهدفين سجلهما لاعبيه عمرو السولية، في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بينما أحرز هدف الزمالك قائده محمود عبدالرازق "شيكابلا" في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليتوج الأهلي باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه.
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)
احتفالات جماهير الأهلي ببني سويف: "فريق كبير فريق عظيم" (فيديو)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا بني سويف الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ نصف ساعة

بعد فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية.. أديب: "مش هنخلص"

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد تتويجه الإفريقي.. الأهلي يُهدد عرش ريال مدريد الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

جماهير الاتحاد تخرج للاحتفال بالشاطبي عقب هزيمة الزمالك

أول رد فعل من الزمالك بعد تعادل الأهلي

تأكيدا للفجر الرياضي.. عقوبات على ثنائي الأهلي والجماهير بسبب قمة السوبر

جماهير الزمالك تحمل "الأحمر" علي الأعناق بمطار القاهرة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

12:22 ص

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

12:18 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»