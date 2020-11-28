بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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