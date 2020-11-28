تريزيجيه يهنئ الأهلي ببطولة إفريقيا

حرص محمود حسن تريزيجيه نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، على مشاركة النادي الأهلي، فرحته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقام اللاعب بتهنئة ناديه السابق، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك غريمه التقليدي.





وكتب تريزيجه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏الف الف مبروك للنادي الأهلي الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه الف مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم".





وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.



