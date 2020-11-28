أسعار الذهب تهوي إلى أدني مستويتها في خمس شهور

هوى الذهب أمس 2 في المائة مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أشهر أمس، لينزل عن المستوى الفني المهم 1800 دولار للأوقية "الأونصة"، إذ يبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأمريكية.

كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6 في المائة إلى 1781.96 دولار للأوقية، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو عند 1773.10 دولار للأوقية.



وفقد المعدن نحو 4.7 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع 13 مارس. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.5 في المائة لتسجل 1779 دولارا للأوقية.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.3 في المائة إلى 22.68 دولار للأوقية، ويتجه المعدن إلى انخفاض أسبوعي 6 في المائة.

وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 963.67 دولار وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2390.40 دولار للأوقية.

إلى ذلك، انخفض الدولار في التعاملات المبكرة في لندن أمس ويتجه إلى تكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح "أسترازينيكا" لكوفيد - 19.



