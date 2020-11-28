غالي: شيكابالا قدم أفضل مبارياته والزمالك أرهق دفاعات الأهلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أشاد حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، بالمستوى الذي قدمه محمود عبدالرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك في نهائي القرن.

وأكد حسام غالي في الاستيديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين رفقة أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، أن شيكابالا قدم أفضل مباراة في حياته بلقاء الأهلي.

وواصل، " بن شرقي أيضا ظهر بأداء مميز للغاية خلال المباراة ونجحوا في إرهاق دفاعات النادي الأهلي".

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليحصد اللقب التاسع في تاريخه، بهدفين مقابل هدف.



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