موسيماني رقم 11.. قائمة المدربين المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأندية المصرية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:59 م
موسيماني
موسيماني
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قاد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأهلي فريقه للفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2-1 في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وتوج موسيماني بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه باللقب عام 2016 مع فريق ماميلودي صنداونز على حساب الزمالك أيضا، وصعد بالفريق الأهلاوي لكأس العالم للأندية المقرر اقامته في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

وأصبح موسيماني ثاني مدرب أجنبي في تاريخ الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق اللقب مع المارد الأحمر 4 مرات أعوام 2001، 2005، 2006، 2008.

وانضم بيتسو موسيماني لقائمة المدربين المتوجين بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأندية المصرية عبر التاريخ:-

- علي عثمان (الإسماعيلي) 1969

- محمود الجوهري (الأهلي، الزمالك) 1982، 1993.

- الإنجليزي ريتشي باركر (الزمالك) 1986.

- أنور سلامة (الأهلي) 1987.

- الألماني ديثلم فيرنر (الزمالك) 1996.

- البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي) 2001، 2005، 2006، 2008.

- البرازيلي كارلوس كابرال (الزمالك) 2002.

- حسام البدري (الأهلي) 2012

- محمد يوسف (الأهلي) 2013

- الجنوب إفريقي موسيماني (الأهلي) 2020.

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