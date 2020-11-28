الأهلي يعزز رقمه القياسي في مرات التتويج باللقب الإفريقي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة.

ليضيف النادي الأهلي سطرًا جديدًا من سطور المجد الكروي، بعدما عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه «الزمالك - مازيمبي الكونغولي» إلى 4 بطولات.

لم يكتفِ الأهلي بالتتويج باللقب وتعزيز الرقم القياسي الإفريقي، حيث نجح في رفع رصيده من البطولات القارية إلى 21 لقبًا قاريًّا، مواصلًا مطاردة ريال مدريد أكثر أندية العالم تتويجًا بالألقاب القارية في العالم برصيد 24 لقبًا.

وبات خط هجوم الأهلي، الذي نجح في تسجيل 36 هدفًا في النسخة الجارية من البطولة، هو أقوى خط هجوم في تاريخ المسابقة، وصاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي يتمكن فريق من تسجيلها في نسخة واحدة في تاريخ البطولة.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثاني.

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