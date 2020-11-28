وفاة أول نائب بالبرلمان متأثرًا بكورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
الدكتور جمال حجاج
الدكتور جمال حجاج
محمد ضوه
Advertisements
توفى الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب، ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي، كمرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة بنها وكفر شكر. 

وأعلنت وفاة النائب الليلة داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي، والذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث توقفت عضلة القلب، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

ومن المقرر تشييع جنازة الفقيد غدا السبت بمقابر العائلة بقرية الرملة مركز بنها، عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن. 

وكان النائب قد أعلن مطلع الشهر الجاري، وخلال إجراء انتخابات النواب بالمحافظة، ضمن المرحلة الثانية إصابته بمرض كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تتويجه الإفريقي.. الأهلي يُهدد عرش ريال مدريد الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية.. أديب: "مش هنخلص"

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ساعة و 18 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تشييع جثمان الفنانة هياتم من مسجد السيدة نفيسة (صور)

وفاة معلم أثناء تقدير درجات مادة اللغة العربية بكنترول الثانوية العامة بأسيوط

تشييع جنازة عسكرية نائب مأمور مركز أطسا عقب وفاته في مكتبه

برلماني يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة "شبرا البهو"

تشييع جثمان ثانِ ضحايا كورونا بكفرالدوار (صور)

بدون عزاء. .تعرف على تفاصيل تشييع جنازة الراحل محمود جمعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

12:18 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»