وفاة أول نائب بالبرلمان متأثرًا بكورونا

توفى الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب، ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي، كمرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة بنها وكفر شكر.





وأعلنت وفاة النائب الليلة داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي، والذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث توقفت عضلة القلب، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.





ومن المقرر تشييع جنازة الفقيد غدا السبت بمقابر العائلة بقرية الرملة مركز بنها، عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن.



