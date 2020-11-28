تعليق قوي من السولية بعد تتويج الأهلي باللقب الإفريقي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في النهائي.

وتحدث السولية عن اللقاء، مؤكدًا أن الفريق كان لديه إصرار كبير على الفوز باللقب بعد خسارة النهائي مرتين في الأعوام السابقة، وأن الروح القتالية للاعبين كانت السر في التتويج.

وأشار إلى أن اللقب هدية إلى مجموعة اللاعبين الغائبين عن المباراة لظروف مختلفة، وأن جماهير القلعة الحمراء تستحق الفرحة بالإنجاز الإفريقي.

وأضاف أن لقب دوري أبطال إفريقيا يمثل دفعة للاعبين والجهاز الفني لتقديم موسم تاريخي بعد الفوز بالدوري، حيث يملك الفريق حظوظا كبيرة في بطولة كأس مصر والسوبر الإفريقي، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وألمح السولية إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، كان لديه هدف واضح من أول يوم تولى فيه المسئولية، وأنه يعمل على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة داخل وخارج الملعب، فيما وجه الشكر إلى الجماهير التي ساندت اللاعبين والجهاز الفني حتى تحقق اللقب الغالي.



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