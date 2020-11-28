تعليق قوي من السولية بعد تتويج الأهلي باللقب الإفريقي
السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
علي نبوي
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أعرب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في النهائي.
وتحدث السولية عن اللقاء، مؤكدًا أن الفريق كان لديه إصرار كبير على الفوز باللقب بعد خسارة النهائي مرتين في الأعوام السابقة، وأن الروح القتالية للاعبين كانت السر في التتويج.
وأشار إلى أن اللقب هدية إلى مجموعة اللاعبين الغائبين عن المباراة لظروف مختلفة، وأن جماهير القلعة الحمراء تستحق الفرحة بالإنجاز الإفريقي.
وأضاف أن لقب دوري أبطال إفريقيا يمثل دفعة للاعبين والجهاز الفني لتقديم موسم تاريخي بعد الفوز بالدوري، حيث يملك الفريق حظوظا كبيرة في بطولة كأس مصر والسوبر الإفريقي، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية.
وألمح السولية إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، كان لديه هدف واضح من أول يوم تولى فيه المسئولية، وأنه يعمل على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة داخل وخارج الملعب، فيما وجه الشكر إلى الجماهير التي ساندت اللاعبين والجهاز الفني حتى تحقق اللقب الغالي.