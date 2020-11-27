تركيا تسجل نحو 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 177 حالة وفاة و29,845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض، وفقًا لقناة "آر تي" الروسية.

وأعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، سابقًا أن بلاده تواجه حاليًا ذروة ثانية من الجائحة وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب أسلوب تعاملها مع التفشي ونظام تسجيل الحالات، الذي لا يحصي الإصابات الخالية من الأعراض.

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