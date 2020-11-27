الزمالك بوابة عبور الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة.





نادي الزمالك أصبح بوابة الأهلي نحو معانقة لقب دوري أبطال إفريقيا بعدما رسخ الأهلي حقيقة أنه كلما التقى بالزمالك في أي من مراحل البطولة يتوج باللقب وذلك بعدما نجح الأهلي في التتويج باللقب عبر بوابة الزمالك للمرة الخامسة.





ونرصد في السطور التالية المواجهات التي التقى فيها الأهلي والزمالك في دوري الأبطال :

نسخة 2005 التقى الأهلي بالزمالك في دور نصف نهائي دوري الأبطال، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في الذهاب بنتيجة 2-1 وعاد ليكرر فوزه في العودة بنتيجة 2-0 قبل أن يواجه النجم الساحلي في النهائي ويتوج باللقب.





نسخة 2008 التقى الأهلي بالزمالك في مرحلة المجموعات

تجددت مواجهة الفريقين في نسخة 2008 لحساب مرحلة المجموعات وانتهت المباراة الأولى بنتيجة 2-1 سجل للأهلي أمادو فلافيو وأحمد حسن، فيما انتهت المباراة الثانية بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2 سجل ثنائية الأهلي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة وفاز الأهلي باللقب.





التقى الفريقان مجددا في دوري الأبطال لحساب مرحلة المجموعات نسخة 2012وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد أبو تريكة، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي1-1 وسجل هدف الأهلي محمد أبوتريكة ونجح الأهلي في مواصلة مشواره والفوز باللقب.





التقى الفريقان في نسخة 2013لحساب دور المجموعات انتهت المباراة الأولى بنتيجة التعادل 1-1، وسجل هدف الأهلي محمد أبوتريكة، وفي المباراة الثانية حقق الأهلي الفوز بنتيجة 4-2. سجل رباعية الأهلي وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبوتريكة وأحمد فتحي ليكمل الأهلي مشواره في البطولة ويتوج باللقب.





وغابت البطولة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء لمدة 7 مواسم قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في النسخة الأخيرة من البطولة ويتوج باللقب التاسع في تاريخه على حساب الزمالك.



