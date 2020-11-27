الزمالك بوابة عبور الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:55 م
علي نبوي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة.
نادي الزمالك أصبح بوابة الأهلي نحو معانقة لقب دوري أبطال إفريقيا بعدما رسخ الأهلي حقيقة أنه كلما التقى بالزمالك في أي من مراحل البطولة يتوج باللقب وذلك بعدما نجح الأهلي في التتويج باللقب عبر بوابة الزمالك للمرة الخامسة.
ونرصد في السطور التالية المواجهات التي التقى فيها الأهلي والزمالك في دوري الأبطال :
نسخة 2005 التقى الأهلي بالزمالك في دور نصف نهائي دوري الأبطال، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في الذهاب بنتيجة 2-1 وعاد ليكرر فوزه في العودة بنتيجة 2-0 قبل أن يواجه النجم الساحلي في النهائي ويتوج باللقب.
نسخة 2008 التقى الأهلي بالزمالك في مرحلة المجموعات
تجددت مواجهة الفريقين في نسخة 2008 لحساب مرحلة المجموعات وانتهت المباراة الأولى بنتيجة 2-1 سجل للأهلي أمادو فلافيو وأحمد حسن، فيما انتهت المباراة الثانية بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2 سجل ثنائية الأهلي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة وفاز الأهلي باللقب.
التقى الفريقان مجددا في دوري الأبطال لحساب مرحلة المجموعات نسخة 2012وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد أبو تريكة، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي1-1 وسجل هدف الأهلي محمد أبوتريكة ونجح الأهلي في مواصلة مشواره والفوز باللقب.
التقى الفريقان في نسخة 2013لحساب دور المجموعات انتهت المباراة الأولى بنتيجة التعادل 1-1، وسجل هدف الأهلي محمد أبوتريكة، وفي المباراة الثانية حقق الأهلي الفوز بنتيجة 4-2. سجل رباعية الأهلي وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبوتريكة وأحمد فتحي ليكمل الأهلي مشواره في البطولة ويتوج باللقب.
وغابت البطولة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء لمدة 7 مواسم قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في النسخة الأخيرة من البطولة ويتوج باللقب التاسع في تاريخه على حساب الزمالك.