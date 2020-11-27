الأهلي يتأهل لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:54 م
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي منذ عام 2013.