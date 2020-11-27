الأهلي يتأهل لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه





تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ‏الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال إفريقيا.‏





وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية.‏





وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي منذ ‏عام 2013.



