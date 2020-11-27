الأهلي يتأهل لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ‏الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية.‏

وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي منذ ‏عام 2013.

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