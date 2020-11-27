أول تعليق من نجم الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أبدى محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، سعادته بعد تتويج الفريق ببطولة لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.





وهنأ أفشة جماهير النادي الأهلي بدوري الأبطال، مؤكدًا أنهم واجهوا منافسا قويا، ولديه لاعبون مميزون، مؤكدًا أن هذه هي كرة القدم في النهاية.





وأكد أفشة أن الهدف الذي سجله كان بتوفيق من المولى عز وجل، بعدما تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء، وقام بتسديدها لتسكن شباك الزمالك.





وأضاف أنه يركز فقط في الملعب ولا يشغل نفسه بالانتقادات، مقدمًا الشكر لجميع الجماهير التي كانت تسانده طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه ليس حزينا من أحد.





وأهدى أفشة الفوز إلى جمهور النادي الأهلي ولعائلته، وبصفة خاصة والده، الذي يسانده ويدعمه بشكل قوي في الفترة الماضية.



