أول تعليق من نجم الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:53 م
علي نبوي
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أبدى محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، سعادته بعد تتويج الفريق ببطولة لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.
وهنأ أفشة جماهير النادي الأهلي بدوري الأبطال، مؤكدًا أنهم واجهوا منافسا قويا، ولديه لاعبون مميزون، مؤكدًا أن هذه هي كرة القدم في النهاية.
وأكد أفشة أن الهدف الذي سجله كان بتوفيق من المولى عز وجل، بعدما تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء، وقام بتسديدها لتسكن شباك الزمالك.
وأضاف أنه يركز فقط في الملعب ولا يشغل نفسه بالانتقادات، مقدمًا الشكر لجميع الجماهير التي كانت تسانده طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه ليس حزينا من أحد.
وأهدى أفشة الفوز إلى جمهور النادي الأهلي ولعائلته، وبصفة خاصة والده، الذي يسانده ويدعمه بشكل قوي في الفترة الماضية.