عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:51 م
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هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني التهنئة إلى النادي الأهلي وجماهير بعدما حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"مبروك للأهلي وجمهوره العظيم بالفوز بالتاسعة الحمد لله الحمد لله".
وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هد في نهائي البطولة.
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