كشف حساب موسيماني مع الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

توج النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.





وسيلتقي المارد الأحمر مع فريق نهضة بركان المغربي، يوم 10 ديسمبر المقبل في إطار منافسات نهائي السوبر الأفريقي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" كشف حساب موسيماني مع الأهلي حتى الآن.





خاض النادي الأهلي 8 مباريات تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الفريق الحالي، حيث حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد.





وكانت منها 3 منها على المستوى الافريقي أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائي البطولة أمام الزمالك، بينما 5 على المستوى المحلي، أربعة منها في مسابقة الدوري المصري، ولقاء وحيد في كأس مصر.



