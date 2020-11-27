موسيماني يكرر انجاز الجوهري وفيلوني ويدخل قائمة العظماء في دوري أبطال إفريقيا





وبات موسيماني ثالث مدرب في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا يحقق لقب البطولة مع فريقين مختلفين، بعدما سبق وتوج باللقب مع ماميلودي صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.





ولم يحقق لقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين قبل موسيماني سوي مدربين هما، محمود الجوهري والذي توج بلقب البطولة القارية عام 1982 مع الأهلي، وعام 1993 مع الزمالك، وكذلك الأرجنتيني فيلوني والذي سبق وحصد لقب البطولة مع أسيك ميموزا 1998، والرجاء المغربي عام 1999.





وإليكم قائمة المدربين الذين حصدوا لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين أو أكثر عبر التاريخ:-





· البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي 2001، 2005، 2006، 2008)



· التونسي معين الشعباني (الترجي 2018 ، 2019)



· الأرجنتيني أوسكار فيلوني (اسيك ميموزا 1998 – الرجاء 1999)



· الكونغولي سيليستين تامبوي (مازيمبي 1967 – 1968)



· المصري محمود الجوهري (الأهلي 1982 – الزمالك 1993)



· الغيني أبوبكر فوفانا (هافيا كوناكري الغيني 1975، 1977)



· البولندي ستيفان زيفوتكو (شبيبة القبائل 1981، 1990)



حقق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي انجازا تاريخيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع المارد الأحمر عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة القارية.