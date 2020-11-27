تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:59 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، الذي أقيم على استاد القاهرة بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف.

وبتتويج الفريق الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.

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