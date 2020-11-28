الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إنه كان هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 3 أيام.





وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن الأجواء ستستقر بداية من اليوم السبت، مشيرًا إلى أن فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وانعدام فرص سقوط الأمطار على القاهرة.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك حالة من استقرار الأحوال الجوية الأيام المقبلة، مع استمرار برودة الطقس خلال الأيام المقبلة، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة وبعض المحافظات، ناصحًا بالقيادة بهدوء، وارتداء الملابس الشتوية.





إلى ذلك، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:





طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).





الوصف الفني لخرائط الطقس: