بعد تتويج الأهلي.. مصر تحصد اللقب الـ15 في دوري أبطال إفريقيا





تقدم عمرو السولية للأهلي بالدقيقة 5 من رأسية رائعة، وتعادل محمود شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31، وخطف محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأحمر بالدقيقة 86 ليقود فريقه للفوز 2-1 والتتويج باللقب القاري.





وعزز النادي الأهلي صدارته لترتيب الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.





تاريخ الألقاب المصرية في دوري أبطال إفريقيا





ويعد هذا اللقب رقم 15 للأندية المصرية في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا (9 ألقاب للأهلي - 5 ألقاب للزمالك - 1 لقب للإسماعيلي) وجاءت الألقاب كالتالي:





- الأهلي: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

- الزمالك: 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.

- الإسماعيلي: 1969.





وضمن فريق الأهلي المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر خلال شهر فبراير المقبل.





حصد فريق الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تغلب على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.