المفتي: جماعة الإخوان في نهايتها (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:49 ص
داليا الحسين
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قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن تجديد الخطاب الديني يشمل الفتوى الرشيدة والعلم الرشيد، وتصحيح المسار والمفاهيم.

وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كتاب التأسلم السياسي إحدى حلقات الحرب الفكرية مع جماعة الإخوان.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن جماعة الإخوان في نهايتها، مؤكدا أن بعض الدول بدأت تدرك وتتيقظ لخطر هذه الجماعة.

وفي وقت سابق، أدان مفتي الجمهورية، الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي الرضوانية في بغداد، والذي أسفر عن مقتل ١١ شخصًا من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بعد استهداف برج مراقبة مشترك للجيش العراقي والحشد العشائري بالقنابل اليدوية.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات المتطرفة مثل داعش وأخواتها تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإضعاف شوكة الأمن، حتى تصبح البلدان لهم لقمة سائغة، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى العراق حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار ويشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا وأن يحمي العراق وأوطاننا جميعًا من كيد الخائنين.

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