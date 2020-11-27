أفشة يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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توج محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق الأحمر اليوم أمام الزمالك.

وقاد أفشة فريقه الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما سجل الهدف الثاني والقاتل في المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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