ترامب يهدد بايدن برفض السماح له بدخول البيت الأبيض

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
Advertisements

 

  

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهي ولايته، اليوم الجمعة، بانه لن يسمح لجو بايدن بدخول البيت الأبيض الأ إذا ثبت عدم تزويره للانتخابات

 

 

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "بايدن يمكنه دخول البيت الأبيض كرئيس فقط إن استطاع إثبات أن الـ 80 مليون صوت السخيف الذي حصل عليهم لم يكونوا مزيفين أو حصل عليهم بطريقة غير قانونية".

 

وأضاف: "عندما ترون ماذا حدث في ديترويت وأتلانتا وفيلاديلفيا وميلواكي. لقد كان هناك تزوير انتخابي كبير. لديه مشكلة كبيرة غير قابلة للحل".

 

وينذر تصريح ترامب بإمكانية وقوع عواقب حيال إمكانية تسليم السلطة بشكل سلس إلى بايدن في 20 يناير المقبل.

 

أخبار تهمك

الخطيب يسجل انجازًا تاريخيًا بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي برشلونة كوتينيو مرشحان للرحيل عن برشلونة في يناير المقبل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه

منذ أقل من ساعة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي القرن

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

11:01 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

07:19 م

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

10:54 م

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»