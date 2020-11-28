الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار في الفترة من السبت للأربعاء

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من السبت 28 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر 2020.

وأكدت الهيئة، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وجاءت توقعاتها كالتالي:

يوم السبت 28 نوفمبر 2020: 
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم).
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).

يوم الأحد 29 نوفمبر 2020: 
لا يوجد أمطار.

يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض من (مطروح- السلوم).

يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم- بورسعيد- العريش- رفح).
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).

يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020: 
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم).
أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).
الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار في الفترة من السبت للأربعاء
الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار في الفترة من السبت للأربعاء

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