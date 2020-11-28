الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار في الفترة من السبت للأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من السبت 28 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر 2020.





وأكدت الهيئة، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وجاءت توقعاتها كالتالي:





يوم السبت 28 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم).

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).





يوم الأحد 29 نوفمبر 2020:

لا يوجد أمطار.





يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض من (مطروح- السلوم).





يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم- بورسعيد- العريش- رفح).

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).





يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).