هل يرحل راموس عن ريال مدريد على طريقة رونالدو ؟





ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني كشف عن الطريقة التي يرى بها أزمة تجديد عقد سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي.





وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن.





وألمح البرنامج الإسباني أن رونالدو رحل عن النادي الملكي في 2018 للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن العديد من التقارير الإسبانية كشفت أن راموس البالغ من العمر 34 عامًا يطلب التجديد لأكثر من موسم بينما تصر إدارة ريال مدريد على عرض موسم واحد بسبب تقدم عمر قائد الملكي.





وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن بيريز كلما سُئل عن أزمة التجديد مع راموس، يرد قائلًا: "لقد تركت كريستيانو رونالدو يرحل ولم يحدث أي شيء".



