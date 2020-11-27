عاجل - أفشة يسجل هدف قاتل للأهلي في شباك الزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
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نجح محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك بالمباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفي الدقيقة 86 سدد أفشة تصويبة رائعة لتسكن شباك الحارس محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك لكرة القدم ويحرز الهدف الثاني في مرمى القلعة البيضاء.

ويتقدم الأهلي على الزماك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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