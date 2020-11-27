متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
محمد طه
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نظم الفندق المستضيف لمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات 2020، بمدينة الغردقة مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل المسابقة وفاعلياتها التى بدأت بتوافد المشاركات من يوم الأربعاء الماضى وتستمر حتى 6 ديسمبر الجارى، حيث حضر المؤتمر رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر.

وأكد ملكات جمال العالم للسياحة، أن مدينة الغردقة من أفصل الوجهات السياحية في العالم، موضحين أنهم سيعودون مره اخرى هم وزوبهم لقضاء إجازاتهم على سواحل البحر الأحمر.

حضر المؤتمر المشاركات فى المسابقة من 23 دولة مختلفة بينها مصر وأمريكا وروسيا والهند وكذلك الفلبين وغيرها من الدول المختلفة، حيث تقدم خلال المؤتمر رجل الأعمال كامل أبو على، بالشكر للمنظمين للحدث، كما رحب بالمشاركات فى المسابقة فى مصر وكذلك حضور المؤتمر.

وأضاف رجل الأعمال كامل أبو على، خلال المؤتمر، أن الهدف من تلك المسابقة تنشيط السياحة وتعزيز إقامة المسابقات والحفلات العالمية التى لها دور كبير فى تنشيط السياحة، وهى تعد من أهم مقاومات تنشيط السياحة.

من جانبها، قالت آمال عبد الرازق، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال البيئة والسياحة 2020 بالغردقة، إنه يشارك فى المسابقة 23 دولة، حيث خلال الفاعليات ستقام عروض على البحر وزيارة لبعض الفنادق المختلفة ورحلة بحرية وغيرها من الفاعليات.

وأضافت رئيس للجنة المنظمة للمسابقة، أن هناك دول عدة لم تشارك لأنها لا تسمح للمشاركة فى المسابقات إلا فى سن معين، والمسابقة للمراهقات فقط، مؤكدة أنه سيكون هناك حفلا كبيرا فى نهائى المسابقة وتقوم ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لسنة 2019، بتسليم المتسابقة الفائزة باللقب هذا العام.

كانت مارست ملكات جمال العالم للبيئة، المشاركات فى المسابقة المقامة بأحد فنادق الغردقة فى الفترة من 25 نوفمبر الجارى حتى 6 ديسمبر المقبل، صباح اليوم الجمعة الألعاب الرياضية والفقرات الاستعراضية داخل صالات جيم أحد فنادق المجموعة الفندقية المستضيفة للحدث.
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)
متسابقات من 23 دولة بمسابقة ملكة جمال السياحة بالغردقة (فيديو وصور)

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