يعالج 70 مرضا.. خبير زراعي يكشف فوائد مزهلة لنبات اليقطين

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور رضا السيد خبير زراعة اليقطين، إن نحو 70 مرضا يمكن أن يساعد نبات اليقطين فى علاجهم بحسب دراسات علمية أقرها المتخصصين فى كل أنحاء العالم، لافتا إلى أن اليقطين يحتوى على 17 فيتامين و14 حمض دهنى ويستخلص منه الأدوية ومستحضرات التجميل.


وأضاف الدكتور السيد خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان هناك حالات كثيرة استجابت للعلاج بزيوت نبات اليقطين والدهون المستخرجة منه، لافتا الى ان الأبحاث العلمية أثبتت قدرته على المساعدة فى علاج 70 مرض.

وأوضح راهب زراعة اليقطين، انه نبات يزرع فى مصر باعتبارة من القرعيات، وبهدف استخراج لب الخشب حيث ينتج الفدان 600 كيلو، لافتا إلى أن العلماء نجحوا فى استخراج زيوته وأحماضه الدهنية لاستخدامها فى إنتاج الأدوية وبعض العلاجات الى جانب أنواع كثيرة من زيوت الشعر ومستحضرات التجميل.

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