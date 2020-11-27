بعد مرور 60 دقيقة.. التعادل الإيجابي يفرض نفسه على موقعة الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال التعادل الإيجابي بدون أهداف يسيطر على أحداث مباراة الأهلي أمام غريمه الزمالك والمقامة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تقدم بهدف مبكر عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول بضربة رأسية مقتنة، وتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة 31 بهدف رائع.

وحرم القائم الأيمن حسين الشحات لاعب الأهلي من إحراز هدف محقق في الدقيقة 54 من عمر المباراة، لتستمر المباراة على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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